Англія

Енцо Мареска розповів про стан лідера команди та орієнтовні терміни його повернення до гри.

Атакуючий півзахисник лондонського Челсі Коул Палмер повернувся до роботи у загальній групі команди. Про це повідомив головний тренер лондонців Енцо Мареска, коментуючи стан футболіста після травми напередодні матчу п'ятого туру основного раунду Ліги чемпіонів проти Барселони.

За словами італійського наставника, 23-річний англієць уже працює на полі та виконує вправи з м'ячем, хоча повне відновлення ще не завершене.

"Ми не знаємо, коли він повністю відновиться, але це станеться скоро. Він вже на полі і працює з м'ячем, добре почувається.

Наразі ми зосереджені лише на завтрашньому матчі. Це гра Ліги чемпіонів проти Барселони, на ній ми сконцентровані, а потім дивитимемося вперед на Арсенал. Не думаю, що він буде доступний для цих двох ігор, але він почувається добре", — сказав Мареска, якого цитує офіційний сайт Челсі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Палмер зламав палець на нозі.