Англія

Сенегальський хавбек "начудив" та залишив свою команду вдесятьох на 13-й хвилині.

У рамках заключного матчу 12-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон вирушив у гості до Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Вже з перших хвилин для "ірисок" пішло багато чого не за планом: спочатку на 10-й хвилині Шеймус Коулман потребував вимушеної заміни, а вже за три хвилини "відзначився" Ідрісса Гана Гує.

Після однієї з атак манкуніанців 36-річний сенегалець визвірився на свого одноклубника Майкла Кіна, однак словами діло не обмежилося — Гана дав центрбеку Евертона ляпас, за що отримав червону картку від Тоні Гаррінгтона.

Після цього Гує став ще більш агресивним — Джордану Пікфорду та Іліману Ндіає довелося допомогти йому залишити поле домашньої арени Манчестер Юнайтед.