Англія

Захисник Манчестер Юнайтед не приховував розчарування після ганебної поразки.

Манчестер Юнайтед вдома мінімально програв Евертону (0:1) Цікаво, що іриски грали у меншості понад 80 хвилин матчу після вилучення Ідрісса Геє, а також втратили капітана Шеймуса Коулмана через травму.

Незважаючи на чисельну перевагу, господарі не змогли втілити її в голи. Після фінального свистка Де Лігт не став приховувати свого розчарування. В ефірі MUTV він заявив, що команда діяла стратегічно невірно:

"Поганий для нас вечір. Майже 70 хвилин граємо 11 на 10, пропускаємо гол і не створюємо багато моментів. Кілька було, але недостатньо для матчу проти десятьох. Ми, по суті, зіграли на їхні сильні сторони" — заявив захисник.

Голландець натякнув на тактичні прорахунки, зазначивши, що замість проривів у карний майданчик, Юнайтед постійно посилав довгі передачі та навіси. Загалом команда виконала 38 лонгбола, але високі захисники гостей легко справлялися з повітряними загрозами.

"Вони сильні у повітрі. Нам не вистачало швидкості у багатьох ситуаціях. Якщо не забиваєш, то програєш таку гру. Нам бракувало цього голоду, щоб зробити різницю в найважливіші моменти", — додав Де Лігт.

Ця поразка перервала п'ятиматчеву безпрограшну серію Манчестер Юнайтед у Прем'єр-лізі та відкинула клуб на 10-е місце у турнірній таблиці, змушуючи команду відставати від лідерів на 11 очок. Наступний важкий іспит для команди Аморіма відбудеться проти Крістал Пелас