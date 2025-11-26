Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Леверкузенський Баєр у матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв англійський Манчестер Сіті на полі суперників (2:0).

Хосеп Гвардіола явно недооцінив силу суперників, і вирішив використати майже повну ротацію власного складу.

І дуже дорого за це заплатив — "містяни" пропустили посеред першого тайму, де не реалізували кілька гольових моментів, а потім пропустили ще й удруге поперерві, на що також не змогли відповісти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Баєр у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Манчестер Сіті — Баєр 0:2

Голи: Грімальдо, 23, Шик, 54

Манчестер Сіті: Траффорд — Хусанов (Шеркі, 65), Стоунз, Аке, Аїт-Нурі (О'Райлі, 46) — Рейндерс, Ніко Гонсалес, Льюїс (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Голанд, 65), Савіо.

Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Грімальдо — Тілльман, Кофане (Телла, 83) — Шик.

Попередження: Грімальдо, Кофане