Ліга чемпіонів

Хосеп Гвардіола вирішив ризикнути — і програв.

Сезон клубного футболу продовжує набирати оберти й зокрема в Лізі чемпіонів УЄФА незадовго до початку листопадової міжнародної перерви ми встигли перетнути екватор основного раунду, а отже вже мали певні розклади для кожної з команд у контексті подальшої боротьби. Хтось цей стартовий період подолав краще, хтось — гірше. І зрештою представники цих двох категорій, англійський Манчестер Сіті та леверкузенський Баєр відповідно, перетнулись поміж собою в п’ятому турі в матчі на Етіхаді.

От тільки на місцеву публіку трохи більше ніж за годину до початку гри очікував неприємний сюрприз від головного тренера "містян" Хосепа Гвардіоли. Іспанець вирішив, що основний склад його команди вже все показав у невдалій грі проти Ньюкасла (1:2), тож вирішив дати майже всім тим гравцям зразка матчу на Сент-Джеймс-Парк відпочинок, тоді як представники так званого "резерву" зустрілись проти цілком бойового складу колективу Каспера Юльманна, у якого, утім, можливості для ротації були чи не мінімальними.

На перших хвилинах здавалось, що навіть у такій сполуці виконавців Сіті здатен спокійно долати суперників, не втративши при цьому в комбінаційній грі. Проте це був лише стартовий шок гостей тривалістю десь чверть години, за які Баєр дозволив господарям створити хіба що момент з ударом Аке з відскоку на завершення подачі кутового з лівого флангу ще на початку гри, який парирував Флеккен, і не більше того.

А потім для команди Гвардіоли настав час перевіряти взаємодію в захисті, і тут уже ситуація виявилась геть не на користь Манчестер Сіті. Його й піймали під час швидкої контратаки через правий фланг зусиллями Маза на 23 хвилині, який подав до штрафного на Кофане, а той уже скинув під удар Грімальдо в правий кут. Не важко здогадатись, що після цього успіху Баєр зачинився в обороні на власній половині, і якщо не брати до уваги момент Рейндерса з ударом просто у воротаря на завершення першого тайму, то "фармацевти" відмінно себе проявили до перерви.

Та й у другій половині гри не залишалось нічого, окрім як констатувати, що спроби Сіті повернутись до гри потрійною заміною поперерві ні до чого не призвели. Так, м’яча в господарів поля виключно більшало в ногах із кожною наступною хвилиною, але яка різниця, якщо й наступний гол у цій грі був на рахунку гостьового колективу. На 54 хвилині Маза виконав подачу на Шика, а той ударом головою забив у фірмовому стилі.

Ситуація стала критичною, а отже Гвардіола вирішив спалити ще дві, останні в його розпорядженні, заміни. І що? Голанд свій момент одразу ж знайшов після появи на полі — вивалився на побачення з воротарем під передачу Шеркі на центральний вхід до штрафного, але так того й не переграв. Флеккена загалом у цій грі ніхто не переграв із гравців Сіті. Та навіть Поку, який на останній хвилині основного часу, певна річ, випадково зрізав у власні ворота чергову флангову подачу суперників, — і той переграти не зумів голкіпера.

У наступному турі англійський Манчестер Сіті гостюватиме в мадридського Реала, тоді як леверкузенський Баєр прийматиме англійський Ньюкасл.

Манчестер Сіті — Баєр 0:2

Голи: Грімальдо, 23, Шик, 54



Манчестер Сіті: Траффорд — Хусанов (Шеркі, 65), Стоунз, Аке, Аїт-Нурі (О'Райлі, 46) — Рейндерс, Ніко Гонсалес, Льюїс (Фоден, 46) — Бобб (Доку, 46), Мармуш (Голанд, 65), Савіо.

Флеккен — Кванса, Баде, Белосян — Поку, Артур, Маза, Грімальдо — Тілльман, Кофане (Телла, 83) — Шик.Попередження: Грімальдо, Кофане