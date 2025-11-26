Англія

Наставник Астон Вілли пояснив, від чого залежатиме рішення щодо майбутнього англійця.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про ситуацію навколо атакуючого півзахисника Гарві Елліотта, який не отримує вдосталь ігрового часу та, як зазначалося раніше, може повернутися з оренди до Ліверпуля вже у січні.

Іспанець зазначив, що рішення буде ухвалене пізніше, а сам 22-річний футболіст залишається важливою частиною його команди.

"Гарві — один із наших гравців, і, сподіваюся, він може нам допомогти. Потім ми будемо вирішувати.

Просто є інші гравці, які виступають дуже добре. Це головна причина", — цитує слова спеціаліста The Athletic.

Минулого літа Гарві Елліотт був визнаний найкращим гравцем Євро-2025 U-21, однак наразі його шлях до стабільної практики у Віллі виглядає вкрай непростим.

Після переходу до табору "левів" на правах оренди з правом викупу за 30-35 млн фунтів стерлінгів англієць провів 174 хвилини у семи матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол.