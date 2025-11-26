Наставник Астон Вілли пояснив, від чого залежатиме рішення щодо майбутнього англійця.
Унаї Емері, Getty Images
26 листопада 2025, 18:37
Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері висловився про ситуацію навколо атакуючого півзахисника Гарві Елліотта, який не отримує вдосталь ігрового часу та, як зазначалося раніше, може повернутися з оренди до Ліверпуля вже у січні.
Іспанець зазначив, що рішення буде ухвалене пізніше, а сам 22-річний футболіст залишається важливою частиною його команди.
"Гарві — один із наших гравців, і, сподіваюся, він може нам допомогти. Потім ми будемо вирішувати.
Просто є інші гравці, які виступають дуже добре. Це головна причина", — цитує слова спеціаліста The Athletic.
Минулого літа Гарві Елліотт був визнаний найкращим гравцем Євро-2025 U-21, однак наразі його шлях до стабільної практики у Віллі виглядає вкрай непростим.
Після переходу до табору "левів" на правах оренди з правом викупу за 30-35 млн фунтів стерлінгів англієць провів 174 хвилини у семи матчах у всіх турнірах, в яких він забив один гол.