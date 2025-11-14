Англія

Англійський півзахисник опинився у складному становищі під час оренди у таборі бірмінгемців.

Період оренди атакуючого півзахисника Гарві Елліотта в Астон Віллі складається для нього невдало. 22-річний півзахисник поки не зміг закріпитися у команді Унаї Емері й практично не отримує ігрового часу.

Елліотт перейшов до Астон Вілли в останній день літнього трансферного вікна на правах оренди з Ліверпуля. Угода передбачає обов’язковий викуп орієнтовно за 30-35 млн фунтів після 10 проведених матчів — наразі англієць зіграв лише п’ять разів, причому лише двічі виходив у стартовому складі.

Останніми тижнями ситуація загострилася: у трьох турах АПЛ поспіль Емері не включав Елліотта навіть до заявки. Через це з’явилися чутки про можливе дострокове припинення оренди вже взимку. Однак, за інформацією The Athletic, жоден із клубів не планує розривати угоду, а в контракті немає опції відкликання гравця.

Як зазначається, проблеми Елліотта пов’язані зі складністю адаптації до вимог Емері, а також високою конкуренцією в атакувальній півзахисті, де тренер віддає перевагу Моргану Роджерсу, Джону Макгінну, Юрі Тілемансу та Еміліано Буендії.

Минулого літа Гарві Елліотт був визнаний найкращим гравцем Євро-2025 U-21, однак наразі його шлях до стабільної практики у Віллі виглядає вкрай непростим. Можливо, на ситуацію з ігровим часом впливає й нещодавні проблеми "левів" із дотриманням правил фінансової стабільності — ще один орендований іменитий гравець, Джейдон Санчо, не користується довірою Емері (336 хвилин у 8 іграх).