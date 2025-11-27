Англія

Андре Кюрі розповів, що бразильський вундеркінд роками чекав на пропозицію від блаугранас.

Менш ніж через 24 години після того, як Челсі розгромив Барселону з рахунком 3:0 у Лізі чемпіонів, агент зіркового новачка лондонців Естеван зробив гучну заяву. Андре Кюрі натякнув, що його клієнт мріяв грати за каталонців, незважаючи на його блискучий старт в Англії.

18-річний Естеван став головною зіркою матчу проти Барселони, затьмаривши навіть Ламіна Ямаля. Він забив чудовий сольний гол, ставши другим наймолодшим гравцем після Кіліана Мбаппе, який відзначився у кожному зі своїх перших трьох стартів у Лізі чемпіонів.

"У мене немає слів, щоб описати свої почуття. Це був ідеальний вечір... Я побачив простір, прослизнув крізь нього і забив. Це безумовно найбільш особливий момент у моїй кар’єрі", — зізнався бразилець після гри.

Агент гравця Андре Кюрі в інтерв'ю Cadena SER розкрив деталі невдалих переговорів з каталонцями, які тривали кілька років.

"Ми спілкувалися з Барсою про Естевана у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках... Люди з технічного штабу Барселони завжди схвалювали підписання, але Деку був зв’язаний по руках, тому що фінанси клубу не дозволяли цього зробити. Це сумно, але такий футбол".

Попри те, що Естеван підписав 5-річний контракт із Челсі і вже став улюбленцем місцевих фанатів, його агент підкреслив, що гравець все ще має теплі почуття до іспанського гранда, за який мріяв грати з дитинства, наслідуючи Мессі та Неймара.

Навіть припустивши, що в майбутньому Естеван та Ямаль могли б грати в одній команді, як колись Мессі та Неймар.

Тим часом, головний тренер Челсі Енцо Мареска закликає не тиснути на молодих талантів порівняннями з легендами, адже попереду у синіх ще одна надважлива битва — недільне дербі проти лідера АПЛ Арсенала.