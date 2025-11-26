Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 25 листопада 2025 року.

Лондонський Челсі в матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв каталонську Барселону на власному полі (3:0).

Не видалась вдалою ця гра для команди Ганса-Дітер Фліка, тоді як підопічні Енцо Марески провели видатний матч.

"Сині" посеред першого тайму дотиснули суперників до пропущеного, а на перерву Барса відходила без свого капітана Рональда Араухо, який заробив дві жовті картки.

Це призвело до наслідків — ще два голи поперерві й загальна розгромна поразка.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Барселона у рамках п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Челсі — Барселона 3:0

Голи: Кунде, 27 (авт.), Естеван, 55, Делап, 73

Челсі: Санчес — Гюсто (Сантос, 46), Фофана, Чалоба, Кукурелья — Джеймс (Ачімпонг, 82), Кайседо — Естеван (Джордж, 83), Е. Фернандес, Гарначо (Делап, 59) — Нету (Гіттенс, 76).

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Араухо, Кубарсі, Бальде (Мартін, 80) — де Йонг, Е. Гарсія, Фермін (Крістенсен, 62) — Ямал (Ольмо, 80), Левандовські (Рафінья, 62), Торрес (Рашфорд, 46).

Попередження: Гюсто — Араухо.

На 44-й хвилині був вилучений Рональд Араухо (Барселона) (друге попередження).