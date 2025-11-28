Португалець вважає, що його команда заслуговує на більше.
Рубен Аморім, getty images
28 листопада 2025, 20:24
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що у його команди має бути більше очок. Цитує португальського фахівця офіційний сайт МЮ.
"Думаю, судячи з матчів, у нас має бути більше очок. Ми контролювали деякі ігри, володіли перевагою, але упускали їх. У нас має бути більше очок, і це розчаровує та дратує, особливо якщо говорити про матч проти Евертона.
Ми здатні грати краще. Ми могли зіграти краще у останньому матчі. Враховуючи все, що там сталося, ми мали перемагати. Тому необхідність вигравати відчувається гостро. Ми знаємо, що відбувається навколо клубу, коли ми не виграємо", – сказав Аморім.