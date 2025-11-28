Англія

Португалець вважає, що його команда заслуговує на більше.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив, що у його команди має бути більше очок. Цитує португальського фахівця офіційний сайт МЮ.

"Думаю, судячи з матчів, у нас має бути більше очок. Ми контролювали деякі ігри, володіли перевагою, але упускали їх. У нас має бути більше очок, і це розчаровує та дратує, особливо якщо говорити про матч проти Евертона.

Ми здатні грати краще. Ми могли зіграти краще у останньому матчі. Враховуючи все, що там сталося, ми мали перемагати. Тому необхідність вигравати відчувається гостро. Ми знаємо, що відбувається навколо клубу, коли ми не виграємо", – сказав Аморім.