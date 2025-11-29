Англія

Бразилець уже зіграв у товариському матчі за зачиненими дверима, але тренер хоче уникнути ризиків.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета повідомив, що Габріел Жезус "дуже близький" до повернення на поле, проте клуб обережно підходить до визначення точної дати його камбеку. Про це інформує The Athletic.

28-річний форвард пропустив уже 11 місяців через розрив передньої хрестоподібної зв’язки, отриманий у матчі проти Манчестер Юнайтед у січні. Останніми тижнями він активізував відновлення й навіть узяв участь у матчі за зачиненими дверима.

"Це справді відбулося. Габі грав. Також Ітан [Нванері], бо хотів провести на полі якийсь час, і у нас з’явилася така можливість завдяки іншим гравцям, яким потрібна була ігрова практика та конкуренція. Це дуже позитивно.

Чи готовий Жезус повернутися на поле у відкритому матчі? Побачимо. Він не грав 11 місяців, і потрібен поступовий прогрес, щоб побачити, як його тіло та коліно реагують на навантаження, і що йому ще потрібно. А також з огляду на наявних гравців, це має бути виважене рішення, враховуючи баланс складу. Хороша новина в тому, що зараз він уже дуже близький до повернення.

Ми оцінюємо його стан щодня та те, як він реагує на збільшення навантаження. Крім того, йому потрібно знайти взаєморозуміння з командою, зрозуміти ігрові моменти, що кардинально відрізняється від тренувань. Наше завдання — звести цю різницю до мінімуму", — заявив Артета на передматчевій пресконференції перед грою з Челсі.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться у неділю, 30 листопада, о 18:30 за київським часом.