Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 29 листопада 2025 року.

Манчестер Сіті у матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі вирвав перемогу над Лідсом (3:2).

Команда Хосепа Гвардіоли відкрила рахунок вже на першій хвилині зусиллями Філа Фодена, після чого на 25 хвилині перевагу "містян" подвоїв Йошко Гвардіол.

Однак на старті другого тайму Домінік Калверт-Льюїн відіграв один м'яч для гостей, які на 68 хвилині зрівняли цифри на табло завдяки голу Лукаса Нмечи.

Перемогу Сіті приніс забитий м'яч Фодена, який оформив дубль на першій компенсованій хвилині другого тайму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Лідс у рамках 13-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Сіті - Лідс Юнайтед 3:2

Голи: Фоден, 1, 90+1, Гвардіол, 25 - Калверт-Льюїн, 49, Нмеча, 68.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Рейндерс (Шеркі, 75), Гонсалес, Сілва (Мармуш, 89) — Фоден, Голанд, Доку (Стоунз, 90).

Лідс Юнайтед: Перрі — Богл, Родон, Стрейк, Джастін (Гудмундссон, 69) — Танака (Ааронсон, 90), Ампаду, Груєв — Джеймс (Калверт-Льюїн, 46), Нмеча (Окафор, 82), Ньйонто (Бійол, 46).

Попередження: Нунеш, Сілва, Гвардіол, Доннарумма — Родон.