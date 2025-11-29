Іспанія

Важка перемога "Сіті".

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про перемогу над Лідс Юнайтед (3:2) в рамках 13-го туру АПЛ. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Перемогти у нинішній ситуації – це полегшення. Ми знаємо, які в нас справи в АПЛ. Перший тайм не був ідеальним: ми втрачали багато м'ячів, але не дозволили завдати жодного удару, при цьому створили чотири або п'ять моментів – матч вже міг бути завершений.

У другому таймі вони змінили схему, перейшли на 5-3-2 і ми пропустили, довелося коригувати пресинг. На той момент нам було важко. Після 2:2 ми додали і створили достатньо моментів, щоб забити третій. У результаті спрацювала майстерність Філа – ми раді, що він повернувся: два голи та якість виконання.

Ми взяли три очки, і якщо дивитися на гру загалом, все мало бути вирішено вже у першому таймі. А у Прем'єр-лізі, навіть коли пропускаєш третій, матч все одно не закінчено. Але іноді такі перемоги потрібні, і сьогодні ми ляжемо спати другими у таблиці" – сказав Гвардіола.