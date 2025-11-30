Англія

Зірка Манчестер Сіті поділився враженнями після того, як його команда ледь не втратила перемогу.

Герой матчу Філ Фоден зізнався, що досі перебуває в шоці від того, як розвивалися події на Етіхаді.

Відкривши рахунок вже на першій хвилині та забивши переможний гол у компенсований час (3:2), півзахисник назвав цю гру однією з найдикіших у своїй кар'єрі.

Після тотального домінування у першому таймі (2:0), Сіті дозволив Лідсу зрівняти рахунок у другій половині гри. Фоден пояснив, що саме тактичні зміни суперника створили проблеми для господарів.

"Це точно один із найбожевільніших матчів. У першому таймі ми повністю контролювали гру. Але потім вони змінили систему, і ми не змогли увійти в ритм. Це був розчаровуючий тайм" — заявив вінгер.

Проте, коли виникла коротка пауза, тренер зібрав нас, і ми адаптувалися до їхньої схеми. У нас з'явилося кілька напівмоментів, і, зрештою, я знайшов трохи простору та поклав м'яч у нижній кут. Ми в захваті від результату" — додав Фоден.

Ця перемога дозволила містянам перервати серію невдач (поразки від «Ньюкасла» та «Баєра») та піднятися на друге місце в таблиці, скоротивши відставання від Арсенала до чотирьох очок.

Фоден наголосив, що шлях до титулу ніколи не буває легким.

"Чемпіонські перегони ніколи не бувають простими. Завжди є злети й падіння, періоди, коли здається, що нічого не виходить — і ми через це пройшли. Але в кінці проявилися наша віра та єдність. Сподіваюся, цей матч стане поштовхом для нас. Я був дуже голодний до гри сьогодні і хотів довести собі, що можу забивати, особливо після втрачених моментів з Ньюкаслом" — підсумував Філ.