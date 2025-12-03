Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Фулгемом.

Напередодні Манчестер Сіті обіграв лондонський Фулгем у гостьовому матчі 14 туру англійської Прем’єр-ліги.

Фулгем — Манчестер Сіті 4:5 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власної команди.

"Це ж Прем'єр-ліга! У іншій лізі ви можете контролювати ситуацію за ходом гри, але тут — Прем'єр-ліга. Я знаю, ви запитаєте: "Що сталось?", але в мене немає відповіді. Це — Прем'єр-ліга.

Емоції є емоції, і футбол — це теж емоції. Усі пропущені нами голи були епізодами з поганою грою в захисті на краю, ми надто глибоко сіли, щоб відбивати подібні навіси, потрібно трохи краще займати простір.

Але я маю вам сказати, що ми сьогодні зробили неймовірно хороші речі в атаці, неймовірні. Я знаю, наскільки складним суперником є Фулгем.

Голанд мав зробити рахунок 6:3 на нашу користь, але натомість одразу після цього він став 5:4. Коли таке станеться, то далі вже це просто питання боротьби виживання в грі. Не питайте мене, як це сталось, гравці теж не знають. Із невеликою долею везіння. Зрештою, ми приймаємо цей результат.

У останні хвилини Раян Шеркі, Бернарду Сілва та Ніко О’Райлі були ключем до зменшення шансів пропустити гол. Особливо Раян Шеркі, який був винятковим.

Я вірю, що в таких неконтрольованих ситуаціях, єдине рішення, яке я маю, — це виводити на поле гравців, які хочуть отримати м'яч, і вони його отримують! Навіть коли вони оточені одним чи двома суперниками, у них є якість, щоб його тримати у себе.

Я пам'ятаю, що в мене був Тіаго Алькантара, який мав таку якість — дайте йому м'яч, і він його утримає. І це допомагає нам відчувати спокій.

Сезон Прем'єр-ліги дуже довгий. І в мене достатньо досвіду, щоб зробити такий довгий забіг та боротись за перемогу в Прем'єр-лізі. Багато чого може статись.

Ми виграли шість Прем'єр-ліг. Чотири чи п'ять із них ми виграли, коли у грудні-січні ми відставали на чотири чи п'ять очок.

Будьте послідовними. Удосконалюйтесь. Команда, яка виграє Прем'єр-лігу — це команда, яка найбільше зростає за ходом сезону. Це те, що ми намагатимемось зробити. Без травм, бажано. Ми повинні тиснути на себе. Ми повинні краще контролювати ситуації. Побачимо, що буде.

За рахунку 5:1 сьогодні ви, журналісти, почали писати статті, "МАНЧЕСТЕР СІТІ ПОВЕРНУВСЯ", та інші подібні речі. А потім доводиться все це викидати у смітник", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Манчестер Сіті прийматиме Сандерленд.