Англія

Керманич Ліверпуля прокоментував нічию проти Сандерленда.

У домашньому матчі чотирнадцятого туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль зіграв унічию проти Сандерленда.

Ліверпуль — Сандерленд 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "червоних" Арне Слот прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що в останні хвилини гри ми були близькі, на мою думку, до того, щоб зробити рахунок 2:1, бо мали кілька стандартних положень, постійно перебували біля їхнього штрафного майданчика. Вони вже не могли вийти з цієї ситуації.

Але потім, після одного зі стандартних положень, із другої фази, ми ледь занесли м'яч у ворота, проте їхній воротар зловив м'яч. Тоді я підвів погляд і побачив їхнього гравця, абсолютно вільного на центральній лінії.

Добре, що Феде не подумав: "Ах, мені вже нічого тут робити, я так далеко від епізоду". Він навпаки продовжував бігти, і Аліссон Беккер відтіснив суперника на край поля, і в підсумку Феде зміг вибити м'яч з лінії, що, я думаю, було мінімумом, на який ми заслуговували сьогодні ввечері, і мінімумом, на який заслуговували його зусилля. Я маю на увазі, що нічия була мінімумом, на який ми заслуговували сьогодні ввечері.

Трохи розчарований і водночас задоволений грою Ліверпуля сьогодні. Я знав ще до гри, що коли граєш із Сандерлендом, то з 14 зіграних ігор вони пропустили лише чотири рази більше одного гола, а в цих чотирьох іграх вони пропустили лише два. Тож, цій команді важко забивати, проти неї важко створювати моменти, бо вони або діють дуже агресивно у високому пресингу, або у них 11 гравців — 10 польових і воротар — які захищають свій штрафний майданчик ціною власного життя. Ось чому так важко створювати моменти. Тож у цьому аспекті я сподівався на більше, хоча й знав, як важко створювати проти них.

Знову ж таки, ми майже не пропустили. Перший великий шанс з їхнього боку — я не враховую удар, який влучив у поперечину, бо це не був шанс — але перший серйозний шанс був зі стандартного положення — удар головою, який влучив у стійку. А потім їхній гол, на мою думку, навіть не шанс. Якщо це шанс, то у нас, мабуть, було 20 шансів сьогодні ввечері. Але, на жаль, рикошет призвів до того, що ми програвали 0:1

У попередніх іграх нам було дуже важко зрівняти рахунок, хоча у нас були шанси щоразу. Сьогодні нам трохи пощастило зробити рахунок 1:1, бо це також був рикошет. Для мене це інакше, бо це удар з восьми, дев'яти, десяти метрів, тож це принаймні серйозний шанс. У той час як удар з 25 метрів — це не серйозний шанс — це можливість, але не серйозний шанс.

Очевидно, що команди, які грають проти нас зараз, думають, що можуть досягти результату навіть на Енфілді. І роблять це не без підстав, що вже було доведено в цьому сезоні. І навіть у тих іграх, які ми виграли, вони також підживлювали впевненість в інших командах, наприклад: "Хм, сьогодні щось можливо", бо перемоги, які ми мали на початку сезону, також не були легкими.

Я думаю, що впродовж усього другого тайму лише одна команда мала м'яч і лише одна команда грала на чужій половині поля. Але так, якщо вони отримали штрафний від судді або удар від воріт, вони могли донести його на нашу половину поля довгим м'ячем. І нам доводилось захищатися три-чотири рази зі стандартних положень: укидань аутів та кутових ударів. І, звичайно, це небезпечно для них, бо вони показали цього сезону, що є загрозою зі стандартних положень. Добре для нас те, що ми не пропустили зі стандартних положень. Можливо, і добре, що в результаті ми отримали хоча б одне очко", — заявив нідерландський фахівець.

У наступному турі Ліверпуль гостюватиме в Лідса.