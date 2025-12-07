Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанець готовий до цього.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте висловився про фаворитів майбутнього чемпіонату світу-2026. Його слова наводить Marca.

“Жодного тиску. Навпаки – це визнання, підтвердження того, що виконана нами робота цінується. Але статус лідера сам собою нічого не гарантує. Є й інші команди, які йдуть в один ряд із Іспанією: Франція, Аргентина, Бразилія, Англія, Португалія… Дуже багато збірних, які можуть виграти чемпіонат світу.

Те, що нас ставлять у цю категорію, викликає гордість, особливо тому, що нам ніколи нічого не діставалося задарма. Перше місце у рейтингу ФІФА – це результат якісної роботи та видатного покоління футболістів”, – сказав де ла Фуенте.

Нагадаємо, збірна Іспанії на ЧС-2026 гратиме в одній групі з Уругваєм, Саудівською Аравією та Кабо-Верде.