Італія

"Россонері" зацікавлені у голкіпері Ліверпуля.

Голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер викликає інтерес у Мілана. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Якщо вірити джерелу, Мілан уже вступив у переговори з мерсисайдцями, ясно даючи зрозуміти, що хоче оформити швидку угоду. Вважається, що зараз ідеальний час для трансферу, оскільки влітку розпочнеться останній рік контракту 33-річного бразильця.

Аліссон виступає за Ліверпуль з 2018 року. У поточній кампанії він провів 14 матчів у всіх турнірах, пропустив 19 м'ячів і чотири рази зміг залишити свої ворота недоторканими. Згідно з даними Transfermarkt, вартість Аліссона становить 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Мілан націлився на Луніна на тлі невизначеності з майбутнім Меньяна.