Італія

Клуб Серії А планує залишити атакувального півзахисника в команді на постійній основі.

Удінезе має намір активувати опцію викупу атакувального півзахисника Ніколо Дзаніоло, який нині виступає за клуб на правах оренди з Галатасарая. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Удінезе вже визначився з бажанням зберегти 26-річного італійця на постійній основі й розглядає два можливі формати угоди: 10 млн євро фіксованим платежем, або 5 млн євро + 50% від майбутнього продажу на користь Галатасарая.

Раніше Удінезе вже заплатив 2,5 млн євро за орендну угоду, яка розрахована до червня 2026 року.

Очікується, що клуб Серії Аухвалить остаточне рішення найближчим часом, адже Дзаніоло розглядається як важливий елемент проєкту на наступні сезони.

У поточній кампанії на рахунку Ніколо Дзаніоло провів за Удінезе 14 матчів у всіх турнірах та забив 5 голів.