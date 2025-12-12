Туреччина

Емре Джан зацікавив Фенербахче, Бешикташ та Галатасарай.

Півзахисник дортмундської Боруссії Емре Джан користується попитом серед турецьких топклубів. Як стало відомо журналістам Sportbild, у підписанні 31-річного німецького хавбека зацікавлені стамбульські Фенербахче, Бешикташ та Галатасарай.

При цьому сам футболіст бачить своє майбутнє у Дортмунді. Керівництво "джмелів" збирається запропонувати Джану продовження співпраці на один рік. Термін чинного контракту між сторонами закінчується наступного літа.

У нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини Емре провів два поєдинки, записавши на свій рахунок один забитий м'яч з 11-метрової позначки.

Раніше повідомлялося, що Маєр підписав нову угоду з Боруссією Дортмунд.