Італія

Легенда клубу прокоментував складну ситуацію в "старій синьйорі".

Алессандро Дель П'єро розповів, яка зараз атмосфера панує в туринському Ювентусі.

"Нинішня атмосфера в клубі підійде не кожному. Зараз непроста ситуація. Є певні труднощі, проте ми знаємо, що нашим гравцям було менш комфортно в попередніх командах. Але без труднощів нікуди, вони завжди виникають", — цитує легендарного нападника Tuttosport.

Після 14 турів чемпіонату Італії "стара синьйора" набрала 23 бали і знаходиться лише на сьомому рядку в турнірній таблиці. Туринський клуб відстає від лідируючого Наполі на вісім очок.

Раніше повідомлялося, що Інтер та Ювентус зацікавлені у підписанні Маліновського.