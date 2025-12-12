Італія

Хорват прокоментував конкуренцію у Серії А.

Хавбек Мілана Лука Модрич поділився думкою про рівень футболу в італійському чемпіонаті. Хорват перебрався до лав "россонері" з мадридського Реала на правах вільного агента.

"В Італії дуже жорстка та конкурентна ліга. Але мене це не здивувало, адже я був готовий. Бачив матчі Серії А ще в дитинстві, довгий час стежив за цим чемпіонатом. Тому я знав, чого чекати тут", — передає слова півзахисника Gazzetta dello Sport.

Трудова угода 40-річного хавбека з міланським клубом спливає наприкінці червня 2026 року. У поточному сезоні Серії А Модрич провів 14 матчів, забив один гол та віддав два асисти.

