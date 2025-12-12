Інше

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера betking анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи.

Ігровий вікенд розпочнеться з цікавого протистояння в англійській Прем'єр лізі, де Крістал Пелес на своєму полі прийме Манчестер Сіті. Також у неділю на вболівальників футболу чекає дуель у французькій Лізі 1, де зустрінуться Марсель та Монако.

Насамкінець, у понеділок на нас чекає протистояння між двома італійськими командами із Серії А — Ромою та Комо, які продовжують боротьбу за єврокубкові місця.

КРІСТАЛ ПЕЛЕС — МАНЧЕСТЕР СІТІ

Неділя, 14 грудня, 16:00. Селхерст Парк, Лондон. Головний арбітр — Даррен Інгленд. Пряма трансляція на Setanta Sports

Для Крістал Пелес нинішній сезон сповнений ентузіазму та позитивних моментів. На даний момент у Пелес дві перемоги поспіль в АПЛ і команда посідає високе четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від того ж Сіті на п'ять очок та на сім від Арсеналу. Минулого туру підопічні Олівера Гласнера в гостях вирвали перемогу над Фулгемом (2:1) завдяки голу на 87 хвилині від Марка Геї.

У середині тижня "склярі" розібралися з Шелбурном (3:0) у Лізі конференцій, забивши три м'ячі у першому таймі та економивши сили у другому. Пелес посідає дев'яте місце в єврокубковій таблиці і має всі шанси потрапити у вісімку найкращих.

Таким чином, Пелес зараз знаходиться у чудовій формі і команда сподівається провести один із кращих своїх сезонів. Гласнер не лише зміг зібрати стабільну команду, а й побудувати надійну оборону, яка за перші 15 турів пропустила лише 12 голів, що є другим показником у АПЛ після Арсеналу.

Якщо дивитися на турнірну таблицю, то справи Манчестер Сіті цілком собі на достойному рівні — "містяни" відстають від Арсеналу лише на два очки на другому місці в АПЛ. Проте вже було чотири поразки за перші 15 турів, а це досить багато для команди Хосепа Гвардіоли, а якщо згадати про 16 пропущених м'ячів, то справи виглядають ще гіршими.

Наразі у підопічних Гвардіоли чотири перемоги поспіль у всіх турнірах, три з яких в АПЛ, у яких Сіті забивав не менше трьох голів за матч. Ще більшу впевненість для команди підняла виїзна перемога над мадридським Реалом (2:1) у Лізі чемпіонів, завдяки чому "містяни" піднялися на четверте місце у таблиці.

Очікується, що для Манчестер Сіті матч проти Крістал Пелес буде складним. Обидві команди на ходу та готові продемонструвати весь свій потенціал у майбутній грі.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Крістал Пелес — 3.80, нічия — 4.00, а перемога Манчестер Сіті — 1.83.

МАРСЕЛЬ — МОНАКО

Неділя, 14 грудня, 21:45. Стад Велодром, Марсель. Головний арбітр — Франсуа Летексьє. Пряма трансляція на MEGOGO

Марсель продовжує проводити досить стабільний черговий сезон як у французькій Лізі 1, так і в Лізі чемпіонів, де особливих провалів не спостерігається.

Проте команда колишнього наставника донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі не змогла виграти у двох останніх матчах чемпіонату. Спершу була нічия проти Тулузи (2:2) на своєму полі, а потім мінімальна поразка від Лілля (0:1). Проте настрій команди має підняти гостьова перемога над Юніоном (3:2) у Лізі чемпіонів.

Після 15 турів Марсель набрав 29 очок і посідає третє місце в Лізі 1 позаду ПСЖ (33) та Ланса (34). У Лізі чемпіонів підопічні Де Дзербі мають усі шанси на плей-оф — 16 місце з дев'ятьма очками.

Монако цей сезон проводить у стилі американських гірок, де серії негативних результатів обриваються несподіваними перемогами там, де на них найменше чекаєш.

Точно так і сталося посеред тижня, де Монако здобуло мінімальну перемогу над Галатасараєм (1:0), завдяки чому "монегаски" залишаються у боротьбі за путівку до плей-оф на 19 місці, набравши дев'ять очок.

У чемпіонаті Франції у Монако поки що сьоме місце та 23 набрані очки, проте що лякає так це різниця забитих та пропущених м'ячів – 26:26. Хороша результативність при катастрофічній обороні, яка практично в кожній грі припускається невимушених помилок, які коштують команді дорогоцінних очок.

Останні матчі між Марселем та Монако дарували вболівальникам неймовірні емоції та напругу. Промовиста статистика — в останніх чотирьох очних матчах у кожній грі забивалося не менше трьох м'ячів.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Марселя — 1.88, нічия — 3.80, а перемога Монако — 3.75.

РОМА — КОМО

Понеділок, 15 грудня, 21:45. Стадіо Олімпіко, Рим. Головний арбітр — Ермано Фелічані. Пряма трансляція на MEGOGO

Рома після приходу Джан П'єро Гасперіні переживає відродження до кращих часів, проте останнім часом "вовки" забуксували.

У двох останніх матчах підопічних Гасперіні чекали поразки — з першою проти Наполі (0:1) мало причин для суперечок, а ось з другою від Кальярі (0:1) є приводи для чергових дискусій. Серед тижня "вовки" також провели єврокубковий матч у Лізі Європи проти Селтіка у Шотландії, де команда Гасперіні впевнено здобула перемогу з рахунком 3:0.

Ще пару тижнів тому всі говорили, що команда Гасперіні чудово справляється зі своїм завданням і по праву займає місце серед лідерів Серії А. Однак зараз команда опустилася на четверте місце і якщо вона не хоче відпускати клуби, що йдуть попереду, то потрібно брати три очки проти Комо.

Головною проблемою Роми є лінія атаки, як би сумно це не звучало з огляду на те, що в її складі виступає український форвард Артем Довбик. Проте українець травмований і коли він повернеться — поки невідомо. У Роми лише 15 забитих голів після 14 турів і це найгірший показник із перших 12 клубів Серії А. Однак є позитивний момент — всього вісім пропущених голів і це найкращий показник ліги з невеликим запасом.

У нинішньому сезоні Комо — найприємніший сюрприз із топових чемпіонатів. Команда Сеска Фабрегаса не лише показує гарний футбол, а й заробляє стабільний результат.

На жаль, для вболівальників скромного клубу під керівництвом молодого іспанського тренера, у минулому турі чемпіонату перервалася серія без поразок, яка тривала 12 матчів поспіль, 11 з яких у Серії А.

Неймовірний хід Комо перервав міланський Інтер, який не зазнав проблем на своєму полі, забивши чотири м'ячі. Це було перше серйозне випробування для Комо останнім часом, а зараз одразу ж буде друге – знову суперник із топ-5 чемпіонату.

Чи зможе Комо реабілітуватися в Римі — покаже час, але, за словами Фабрегаса, ніякої трагедії в розгромі від Інтера немає і він пишається своєю командою, якій ще не вистачає досвіду в битвах такого калібру. До того ж Комо у перших 14 турах пропустило 11 м'ячів — тобто перед розгромом від Інтера це була найкраща оборона у чемпіонаті нарівні з тією самою Ромою.

Минулого сезону Комо вже зміг здивувати Рому, обігравши її з рахунком 2:0 у матчі першого кола на своєму полі, після чого "вовки" взяли реванш (2:1) у другому колі Серії А, при цьому перемогу команді, тоді ще Клаудіо Раньєрі, приніс Довбик, який забив на 76 хвилині.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Роми — 2.20, нічия — 3.14, а перемога Комо — 3.50.

