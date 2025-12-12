Інше

Сума трансферу аргентинця становила 15 мільйонів євро.

Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер півзахисника мадридського Атлетіко Родріго Де Пауля.

Керівництво американського клубу вирішило активувати опцію викупу 31-річного аргентинця за 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, Де Пауль перебрався до Маямі влітку цього року на правах оренди — на його рахунку 23 матчі, два голи та сім гольових передач.

Зазначимо, що цього сезону Інтер вперше став чемпіоном МЛС.