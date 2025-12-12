Сума трансферу аргентинця становила 15 мільйонів євро.
Родріго Де Пауль, Getty Images
12 грудня 2025, 13:24
Інтер Маямі на своєму офіційному сайті оголосив про повноцінний трансфер півзахисника мадридського Атлетіко Родріго Де Пауля.
Керівництво американського клубу вирішило активувати опцію викупу 31-річного аргентинця за 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, Де Пауль перебрався до Маямі влітку цього року на правах оренди — на його рахунку 23 матчі, два голи та сім гольових передач.
Зазначимо, що цього сезону Інтер вперше став чемпіоном МЛС.