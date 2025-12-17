Іспанія

Аутсайдер третього дивізіону довго стримував лідера Ла Ліги, але каталонці вирішили долю матчу наприкінці гри.

У матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії Барселона на виїзді зустрічалася з Депортіво Гвадалахара — одним з аутсайдерів третього дивізіону. Попри величезну різницю в класі, господарі зуміли нав’язати фавориту серйозний опір і зберігали інтригу майже до кінця поєдинку.

Перший тайм пройшов під повним контролем Барселони, яка володіла м’ячем і регулярно загрожувала воротам суперника. Втім, Гвадалахару не раз виручав голкіпер Дані Вісенте, а також самовіддана гра в обороні, завдяки чому рахунок до перерви так і не було відкрито.

Після паузи каталонці продовжили тиснути й зрештою досягли свого на 77-й хвилині — Андреас Крістенсен замкнув передачу Френкі де Йонга та вивів Барселону вперед. Остаточно питання щодо переможця зняв Маркус Рашфорд, який у компенсований час скористався асистом Ламіна Ямаля та встановив фінальний рахунок.

Перемога 2:0 дозволила Барселоні без сенсацій пройти до 1/8 фіналу Кубка Іспанії, тоді як Депортіво Гвадалахара залишає турнір із піднятою головою після гідного матчу проти лідера Ла Ліги.

Гвадалахара — Барселона* 0:2

Голи: Крістенсен, 77, Рашфорд, 90+3