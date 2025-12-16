Інше

Сенегальський голкіпер залишиться в саудівському клубі щонайменше до літа 2028 року.

Аль-Ахлі офіційно оголосив про продовження контракту з воротарем команди Едуаром Менді.

Нову угоду між клубом із Саудівської Аравії та 33-річним сенегальським голкіпером підписано до літа 2028 року.

Едуар Менді приєднався до Аль-Ахлі влітку 2023 року, перейшовши з Челсі за 18,5 мільйона євро. З того моменту він зіграв за саудівський клуб 92 поєдинки, пропустив 94 голи та 39 разів відстояв на нуль.

У поточному сезоні сенегалець провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 14 м’ячів та сім разів зберіг свої ворота "сухими". Портал Transfermarkt оцінює його у 5 млн євро.