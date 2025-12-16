Інше

Півзахисниця Барселони та збірної Іспанії знову виграла нагороду The Best FIFA Women’s Player.

Півзахисниця Барселони та жіночої збірної Іспанії Айтана Бонматі визнана найкращою футболісткою світу 2025 року за версією ФІФА. Про це було оголошено 16 грудня під час церемонії The Best FIFA Football Awards 2025 у катарській Досі.

27-річна іспанка здобула цю нагороду третій рік поспіль. Під час голосування враховувалися виступи футболісток у період з 11 серпня 2024 року по 2 серпня 2025 року, а переможницю визначали капітани та тренери національних збірних, представники ЗМІ та вболівальники.

У сезоні-2024/25 Бонматі разом із Барселоною оформила внутрішній требл, вигравши чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, а також дійшла до фіналу жіночої Ліги чемпіонів, де була визнана гравчинею сезону. У складі збірної Іспанії вона стала фіналісткою Євро-2025 та отримала звання найкращої гравчині турніру.

Крім того, Айтана Бонматі стала найкращою асистенткою Ліги чемпіонів-2024/25 і раніше цього року виграла Золотий м’яч-2025. Зазначимо, що це вже п’ятий поспіль випадок, коли футболістка Барселони здобуває звання найкращої гравчині року за версією ФІФА.

Із повним списком футболісток, які претендували на звання найкращою у 2025 році, можна за цим посиланням.