Іспанія

Капітан каталонців подолав наслідки травми і потрапив до стартового складу на кубковий матч проти "Гвадалахари".

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген офіційно повертається у великий футбол.

Німецький воротар включений до стартової одинадцятки на поєдинок Кубка Іспанії проти скромної Гвадалахари. Для тер Штегена це буде перший матч за клуб у нинішньому сезоні 2025/26.

Востаннє він брав участь в офіційній грі ще в червні цього року, захищаючи кольори збірної Німеччини. Після цього слідував тривалий період відновлення від травми спини, який нарешті завершився.

Матч проти представника нижчого дивізіону в Кубку Короля став ідеальною нагодою для тренерського штабу блаугранас, щоб повернути свого лідера у гру та перевірити його ігрові кондиції в менш напруженій атмосфері.

Матч 1/16 Кубку Короля Гвадалахара — Барселона розпочнеться о 22:00.