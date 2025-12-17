Німеччина

Сан-Хосе Ертквейкс хоче підписати німецького форварда.

Сан-Хосе Ертквейкс вступив у боротьбу за нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера. Про це повідомляє журналіст Sky Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, між американським клубом та представниками 29-річного німця вже відбулися переговори.

Вернер також контактував з Інтер Маямі щодо можливого переходу під час зимового трансферного вікна, однак саме Сан-Хосе наразі виглядає більш конкретним варіантом.

Контракт Вернера з РБ Лейпциг діє до літа 2026 року, тож його майбутнє залишається відкритим питанням напередодні січневого трансферного вікна.

У поточному сезоні Тімо Вернер провів за "биків" лише дві хвилини у двох матчах, в яких результативними діями відзначитися не було нагоди.