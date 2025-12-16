Інше

Представники України виявили одностайність у виборі переможця.

У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2025, в рамках якої ми дізналися ім'я найкращого футболіста минулого футбольного року за версією ФІФА. За підсумками голосування, найкращим гравцем минулого сезону став Усман Дембеле.

В опитуванні брали участь головні тренери та капітани національних збірних, а також медіа і фанати. Так, вибір капітана збірної України Миколи Матвієнка був наступним:

1. Кіліан Мбаппе

2. Усман Дембеле

3. Гаррі Кейн

Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров розподілив трійку найкращих наступним чином:

1. Кіліан Мбаппе

2. Усман Дембеле

3. Ламін Ямаль

Від українських медіа голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:

1. Усман Дембеле

2. Ламін Ямаль

3. Гаррі Кейн

У виборі найкращого тренера, українська делегація, також зберегла одностайність.

Вибір Миколи Матвієнка:

1. Луїс Енріке

2. Ганс-Дітер Флік

3. Арне Слот

Вибір Сергія Реброва:

1. Луїс Енріке

2. Арне Слот

3. Енцо Мареска

Вибір Валерія Новобранця:

1. Луїс Енріке

2. Арне Слот

3. Ганс-Дітер Флік