Представники України виявили одностайність у виборі переможця.
Сергій Ребров Getty Images
16 грудня 2025, 22:35
У катарському місті Доха Міжнародна федерація футболу провела свою щорічну традиційну церемонію The Best FIFA Football Awards 2025, в рамках якої ми дізналися ім'я найкращого футболіста минулого футбольного року за версією ФІФА. За підсумками голосування, найкращим гравцем минулого сезону став Усман Дембеле.
В опитуванні брали участь головні тренери та капітани національних збірних, а також медіа і фанати. Так, вибір капітана збірної України Миколи Матвієнка був наступним:
1. Кіліан Мбаппе
2. Усман Дембеле
3. Гаррі Кейн
Головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров розподілив трійку найкращих наступним чином:
1. Кіліан Мбаппе
2. Усман Дембеле
3. Ламін Ямаль
Від українських медіа голосував співробітник УАФ Валерій Новобранець:
1. Усман Дембеле
2. Ламін Ямаль
3. Гаррі Кейн
У виборі найкращого тренера, українська делегація, також зберегла одностайність.
Вибір Миколи Матвієнка:
1. Луїс Енріке
2. Ганс-Дітер Флік
3. Арне Слот
Вибір Сергія Реброва:
1. Луїс Енріке
2. Арне Слот
3. Енцо Мареска
Вибір Валерія Новобранця:
1. Луїс Енріке
2. Арне Слот
3. Ганс-Дітер Флік