Іспанія

Уругвайський фахівець очолив астурійський клуб до завершення сезону.

Реал Ов’єдо офіційно оголосив про призначення Гільєрмо Альмади на посаду головного тренера першої команди. Про це повідомила пресслужба клубу.

59-річний уругваєць перейшов з Реал Вальядолід після досягнення домовленості між клубами щодо передачі тренерських прав. Контракт Альмади з Реал Ов’єдо розрахований до кінця поточного сезону.

У нинішній кампанії Альмада працював з Реал Вальядолід, який під його керівництвом провів 18 матчів у Сегунді та посідав 10-те місце в турнірній таблиці. Раніше тренер очолював Пачуку, з якою у сезоні-2023/24 виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ, а також має успішний досвід роботи в Мексиці, Еквадорі та Уругваї.

Разом з Альмадою до Ов’єдо прибув його асистент Дарвін Кінтана. Перший тренувальний день нового наставника запланований на вівторок, а офіційна презентація відбудеться найближчими днями.

Зазначимо, що Альмада став уже третім головним тренером Реал Ов’єдо в поточному сезоні після Велько Пауновича та Луїса Карріона. Наразі команда перебуває на 19-й позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 10 очок.