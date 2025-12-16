Німеччина

"Бики" планують зберегти Давіда Раума та запропонувати йому новий контракт.

Сума відступних у контракті капітана та лівого захисника РБ Лейпциг Давіда Раума наступного літа зменшиться до показника нижче 40 мільйонів євро. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Чинна угода 27-річного футболіста з німецьким клубом розрахована до 2027 року.

Попри зниження клаусули, керівництво РБ Лейпциг зацікавлене в продовженні контракту з гравцем та розглядає можливість поліпшення умов співпраці.

У поточному сезоні Давід Раум залишається важливою фігурою для команди. Захисник провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та трьома результативними передачами.