Іспанія

Дубль у Кубку Іспанії дозволив нападнику мадридців наблизитися до найкращого показника за календарний рік.

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе продовжує переписувати історію клубу. У матчі Кубка Іспанії проти Талавери француз оформив дубль і допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 3:2.

Ці м’ячі стали для Мбаппе 58-м і 59-м результативними діями в офіційних матчах за Реал у 2025 календарному році. Таким чином, нападник максимально наблизився до клубного рекорду Кріштіану Роналду, який у 2013 році відзначився 59 голами за один рік.

До завершення 2025 року у Реала запланований ще один поєдинок — матч чемпіонату Іспанії проти Севільї. Саме в цій грі Мбаппе матиме шанс зрівнятися або перевершити досягнення легендарного португальця та встановити новий рекорд мадридського клубу.

Нагадаємо, Мбаппе виграв суд проти ПСЖ.