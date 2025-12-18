Втрата для команди "Ель Чоло".
Клеман Ленгле, Getty images
18 грудня 2025, 19:52
Центральний захисник мадридського Атлетіко Клеман Ленгле через травму вибув на два місяці. Про це повідомляє офіційний сайт «матрацників».
Зазначається, що у французького гравця виявлено сильне розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна.
Зазначимо, що французький захисник пошкодив коліно у матчі проти Атлетіко Балеарес (3:1) у 1/16 фіналу Кубка Іспанії та був замінений на 10-й хвилині.
Цього сезону Клеман Ленгле відіграв за Атлетіко 12 матчів.