Іспанія

Втрата для команди "Ель Чоло".

Центральний захисник мадридського Атлетіко Клеман Ленгле через травму вибув на два місяці. Про це повідомляє офіційний сайт «матрацників».

Зазначається, що у французького гравця виявлено сильне розтягнення медіальної колатеральної зв'язки коліна.

Зазначимо, що французький захисник пошкодив коліно у матчі проти Атлетіко Балеарес (3:1) у 1/16 фіналу Кубка Іспанії та був замінений на 10-й хвилині.

Цього сезону Клеман Ленгле відіграв за Атлетіко 12 матчів.