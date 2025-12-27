СУБОТА, 27 ГРУДНЯ, 17:00 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД БРУКС ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Арсенал підходить до гри в статусі першої команди Прем’єр-ліги на Різдво — вже вп’яте у своїй історії. Команда Мікеля Артети демонструє зрілий, прагматичний футбол, роблячи ставку на контроль темпу та надійність у захисті. Перемоги над Евертоном та Брентфордом із "сухим" рахунком лише підкреслили силу оборонної структури лондонців, які вміють спокійно доводити матчі до перемоги.

Навіть після болісної поразки від Астон Вілли Арсенал швидко відновив рівновагу: мінімальні, але надзвичайно цінні успіхи над Вулвергемптоном і Евертоном дозволили "канонірам" втримати вершину таблиці. Показово, що цього сезону Арсенал незмінно виграє всі матчі, у яких забиває першим, а чотири перемоги з рахунком 1:0 — найвищий показник у лізі. На власному полі команда Артети залишається однією з найскладніших для суперників, проте все ж існують певні питання щодо реалізації моментів — саме до їх реалізації, а не створення.

Брайтон приїздить до Лондона на тлі не найкращої серії — чотири матчі без перемог у Прем’єр-лізі стали найгіршим відрізком сезону для "чайок". Нульова нічия із Сандерлендом засвідчила певний прогрес в обороні, однак атакувальна гра залишається нестабільною, особливо у виїзних поєдинках.

Проблеми Брайтона на чужих полях очевидні: команда регулярно пропускає, а в двох із трьох останніх виїзних матчів взагалі не змогла відзначитися. Поразка 3:4 від Астон Вілли яскраво продемонструвала вразливість команди Фабіана Гюрцелера у відкритому футболі. Водночас історія протистоянь на Емірейтс додає оптимізму гостям — кожен гол Брайтона на цьому стадіоні приносив їм очки, тож інтрига зберігається.