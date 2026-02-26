Іспанія

Очевидна реальність.

Президент іспанської Ла Ліги Хавʼєр Тебас висловився про конкуренцію з англійської Премʼєр-лігою. Його слова наводить AS.

«Чи зміниться щось з новими фінансовими правилами в АПЛ? Ні, тому що це правило, яке… Ми вже 13 років живемо з дуже особливим фінансовим фейр-плей, який дуже відрізняється. Але різниця саме в його застосуванні, а не в самому фейр-плей.

Сам принцип – той, який кожний застосовує вдома: не можна витрачати більше, ніж заробляєш. Правила мають бути розумними. Норми, які зараз вводять в Англії, призведуть до більшої інфляції та більших проблем. Можна витрачати 85% доходів плюс трансфери. Правило феєр-плей, яке не враховує витрати, не працює.

В Іспанії ми контролюємо витрати, і виходить, що можна витрачати 70%. Але є клуби, які не зможуть витратити ці 70%, тому що обсяг їхніх витрат дозволяє їм витрачати лише 60%. А інші зможуть витрачати 73%, але з урахуванням видатків.

Чому буде більше інфляції в АПЛ? По-перше, тому що не враховуються витрати. По-друге, трансфери. Гравця, якого ви хочете купити, ви сплатите протягом чотирьох років, і, можливо, на другий рік у вас вже не буде тих прибутків, що були в перший. Тоді ви створите дефіцит, проблему, ще більшу інфляцію. Це не працює.

Третя проблема – є дві базові норми, які у АПЛ не розглядаються. Перша – це ринкова ціна. Без неї ми повернемося до Італії 90-х та Іспанії 2000-х років, коли між клубами почалися обміни гравцями. Так ми створимо хибні очікування. І друга – операції повинні мати економічну раціональність, а її немає.

Ми бачимо, що в англійському футболі включають жіночий футбол, купуючи його самі у себе, щоб обдурити себе. На мою думку, це Астон Вілла. Дуже похвально, що всі шукають форми фейр-плей, але стійкість є вкрай важливою, особливо в англійському футболі.

Англійський футбол, крім трансферів, має оборот, який удвічі більший, ніж у іспанської Ла Ліги та німецької Бундесліги. Зі звичайним фейр-плей у нього завжди буде вдвічі більше інвестиційних можливостей, ніж у інших ліг

Ми розуміємо, що не можемо конкурувати із Прем'єр-лігою у фінансовому плані. Ми можемо краще комплектувати склад, запрошувати найкращих тренерів… Але економічно – ні. І АПЛ не потрібні багатомільярдні вливання від власників. В них достатньо ресурсів, щоб бути першою з великим відривом», – сказав Тебас.