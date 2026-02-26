Італія

У Мілані готуються до можливого продажу Думфріса та вивчають варіанти підсилення.

Інтер уважно стежить за ситуацією навколо правого захисника Тоттенгем Готспур Педро Порро на тлі можливої зміни на фланзі оборони влітку.

За інформацією L'Interista з посиланням на TuttoMercatoWeb, майбутнє Дензела Дамфріса в Мілані залишається невизначеним. Попри переговори щодо продовження контракту, не виключено, що найближчі місяці можуть стати для нідерландського збірника останніми на Сан-Сіро.

У разі відходу Дамфріса "нерадзуррі" визначили Педро Порро як пріоритетний варіант для підсилення правого флангу. Іспанець стабільно вражає у складі Тоттенгема після переходу зі Спортінгу (35 матчів та п'ять результативних передач), зарекомендувавши себе одним із найдинамічніших правих захисників АПЛ завдяки активній грі в атаці та якісним подачам із флангу.

Лондонський клуб не відчуває тиску щодо продажу гравця та оцінює його щонайменше у 25 мільйонів євро, зважаючи на вік футболіста та тривалість контракту.