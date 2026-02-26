У Мілані готуються до можливого продажу Думфріса та вивчають варіанти підсилення.
Педро Порро, getty images
26 лютого 2026, 19:30
Інтер уважно стежить за ситуацією навколо правого захисника Тоттенгем Готспур Педро Порро на тлі можливої зміни на фланзі оборони влітку.
За інформацією L'Interista з посиланням на TuttoMercatoWeb, майбутнє Дензела Дамфріса в Мілані залишається невизначеним. Попри переговори щодо продовження контракту, не виключено, що найближчі місяці можуть стати для нідерландського збірника останніми на Сан-Сіро.
У разі відходу Дамфріса "нерадзуррі" визначили Педро Порро як пріоритетний варіант для підсилення правого флангу. Іспанець стабільно вражає у складі Тоттенгема після переходу зі Спортінгу (35 матчів та п'ять результативних передач), зарекомендувавши себе одним із найдинамічніших правих захисників АПЛ завдяки активній грі в атаці та якісним подачам із флангу.
Лондонський клуб не відчуває тиску щодо продажу гравця та оцінює його щонайменше у 25 мільйонів євро, зважаючи на вік футболіста та тривалість контракту.