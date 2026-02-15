Англія

Езе відзначився двома асистами, лондонці забили чотири м’ячі до 30-ї хвилини.

У матчі 1/16 фіналу Кубок Англії Арсенал приймав Віган Атлетік в Лондоні на стадіоні Емірейтс Стедіум. Зустріч завершилася переконливою перемогою господарів — 4:0.

Команда Мікеля Артети вирішила долю поєдинку вже в першому таймі. Рахунок на 11-й хвилині відкрив Ноні Мадуеке після передачі Еберечі Езе. За вісім хвилин Езе знову виступив асистентом, вивівши Габріела Мартінеллі на ударну позицію — бразилець забив свій десятий м’яч у кубкових турнірах цього сезону.

На 23-й хвилині Букайо Сака виконав подачу, яку у власні ворота зрізав Джек Хант, а вже на 27-й Габріел Жезус, уникнувши офсайду, замкнув передачу Крістіана Нергора, перекинувши м’яч через голкіпера Сема Тікла. Таким чином, лондонці забили чотири м’ячі ще до 30-ї хвилиини гри та стали першою командою Прем’єр-ліги, якій вдалося відзначитися чотири рази в стартові пів години матчу Кубка Англії.

Після перерви рахунок не змінився, хоча моменти були. Віктор Дьокереш, який вийшов на заміну, влучив у стійку, а Тікл врятував гостей після ударів Езе та Мартінеллі.

Арсенал — Віган 4:0

Голи: Мадуеке, 11, Мартінеллі, 18, Хант, 23 (авт.), Жезус, 27