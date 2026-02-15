Англія

Метт Сміт, який отримав медаль переможця Кубка Англії, жодного разу не зігравши за основу канонірів, готується вийти проти колишнього клубу у складі Вігана.

У неділю, в рамках 4-го раунду Кубка Англії, на поле стадіону Емірейтс вийде особливий гравець. Для півзахисника Вігана Метта Сміта це буде не просто матч проти лідера АПЛ, а емоційне повернення додому.

25-річний футболіст провів у системі Арсенала 15 років і має унікальну історію, пов'язану з першим трофеєм Мікеля Артети. У 2020 році, коли пандемія Covid-19 змусила футбол піти за зачинені двері, 19-річний Сміт несподівано опинився в заявці на фінал Кубка Англії проти Челсі.

Це сталося після того, як Артета вирішив виключити зі складу Месута Озіла. "Це було справді божевільно... Його не було в складі, тому я сидів на лаві запасних. Я був там у чвертьфіналі, півфіналі проти "Сіті" і у фіналі", — згадує Сміт.

Хоча він так і не вийшов на поле, Метт отримав медаль переможця. Найяскравішим спогадом для нього став... костюм. "Усі костюми були пошиті на замовлення, але мій був величезний. Я не хотів нічого говорити, бо був молодим. Але той день залишиться зі мною назавжди", — зізнався Метт.

Сміт з теплотою згадує свій час під керівництвом Артети. Особливо його вразили нестандартні методи підготовки до матчів. Тренер змушував гравців грати в Pictionary (гру в малюнки), щоб вивчати тактику суперника.

"Це було зроблено для того, щоб увімкнути наші мізки. Замість нудних лекцій біля дошки, він зробив процес веселим. Артета — чудовий менеджер, він змушував мене дивитися на гру по-іншому", — розповідає хавбек.

Прощаючись із клубом у 2023 році, Сміт отримав від Артети важливу пораду: "Зроби свої сильні сторони суперсильними". А капітан Мартін Едегор на прощання подарував йому свою пов'язку та футболку з автографами всієї команди.

Цієї неділі батьки Метта, які є палкими вболівальниками Арсенала, нарешті зможуть побачити гру сина на Емірейтс наживо — те, чого їм не вдалося зробити у фіналі 2020 року через карантин. Для самого Сміта це шанс довести, що він виріс у зрілого гравця, здатного протистояти одній з найкращих команд Європи.

Матч Арсенал — Віган розпочнеться у неділю о 18:30 за київським часом.