Англія

Клуб може замінити Арне Слота, якщо команда не потрапить до Ліги чемпіонів або не виграє трофей у сезоні.

Ліверпуль розглядає Хабі Алонсо як потенційного наступного головного тренера команди. Керівництво клубу може звільнити Арне Слота, якщо команда не кваліфікується до Ліги чемпіонів наступного сезону або не виграє трофей у поточному сезоні.

Хабі Алонсо офіційно покинув мадридський Реал у січні. Раніше його також називали серед кандидатів на посаду наставника Тоттенгема. Нагадаємо, Алонсо виступав за Ліверпуль з 2004 по 2009 роки, зіграв 210 ігор: 18 голів та 20 результативних передач. Разом з клубом виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Уєфа, Кубок Англії, Суперкубок Англії.

На даний момент команда Арне Слота займає шосте місце у чемпіонаті Англії. Наступний матч Ліверпуль проведе проти Ноттінгем Форест 22 лютого.