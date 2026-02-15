Англія

Повернення за £30 млн обернулося для талановитого англійця лавою запасних.

Джеймс Траффорд порушив мовчання щодо своєї ситуації в Манчестер Сіті. Молодий голкіпер, який влітку повернувся до рідного клубу за солідні 30 мільйонів фунтів стерлінгів, розраховував стати першим номером команди Пепа Гвардіоли, але реальність виявилася іншою.

Сезон для Траффорда розпочався ідеально: він захищав ворота містян у перших трьох турах Прем'єр-ліги. Однак в останній день трансферного вікна Сіті скористався нагодою підписати Джанлуїджі Доннарумму, який став непотрібним у ПСЖ.

З того часу італієць провів 30 матчів, а Траффорд був змушений задовольнятися виступами у внутрішніх кубках та одним виходом у Лізі чемпіонів. Після сухого матчу проти Солфорд Сіті в Кубку Англії Джеймс відверто зізнався:

"Це не те, чого я очікував на початку сезону... Але це реальність, і я маю викластися на повну. Це ситуація, в якій я опинився. Ми тренуємося щодня, але робити сейви — це весело", — заявив голкіпер.

Брак ігрової практики боляче вдарив по міжнародних амбіціях 23-річного воротаря. Ще минулого сезону він був героєм Бернлі, допомігши команді вийти в АПЛ (пропустивши лише 16 голів у Чемпіоншипі), а ще потрапляв до розширеного списку збірної Англії на Євро-2024.

Проте зараз шанси Траффорда поїхати на ЧС-2026 тануть з кожним матчем, проведеним на лаві запасних. Колишній воротар Сіті Нікі Вівер висловив співчуття молодому колезі, але визнав логіку дій клубу:

"Мені шкода Траффорда. Коли він підписував контракт, він, мабуть, думав, що буде номером один. Але коли у вас є можливість запросити когось рівня Доннарумми за помірну плату, ви повинні це зробити. Це життя воротаря... Я не бачу для нього шляху до основи", резюмував Нікі.

Тепер перед Траффордом стоїть важкий вибір: змиритися з роллю дублера 26-річного італійця чи знову шукати щастя в іншому клубі.