Англія

Іспанець готовий до будь-якого повороту.

Головний тренер Манчестер Сіті висловився щодо майбутнього півзахисника команди Бернарду Сілви. Його слова наводить BBC.

«Майбутнє Бернарду Сілву? У мене немає розуміння ... Чесно кажучи, я сказав Сілві: "Коли приймеш рішення, дай мені знати". Але особисто у мене немає жодної інформації.

Я давно у футболі, тому готовий до будь-яких ситуацій», — заявив Гвардіола.

Зазначимо, що термін трудової угоди португальця з «містянами» добігає до свого кінця 30 червня 2026 року.

Цього сезону Бернарду Сілва відіграв за Манчестер Сіті 35 матчів, забив два голи та віддав пʼять результативних передач.