Англія

Капітан червоних публічно підтримав єгиптянина після перемоги над Брайтоном, наголосивши, що, незважаючи на складний сезон та напружені стосунки з тренером, Салах залишається незамінним.

Після впевненої перемоги Ліверпуля над Брайтоном у Кубку Англії (3:0), де Мохамед Салах відзначився голом та асистом, капітан команди Вірджил ван Дейк виступив із важливою заявою щодо майбутнього свого зіркового партнера.

Сезон для Салаха видався вкрай турбулентним. Ще у грудні 33-річний вінгер заявив, що клуб "кинув його під автобус", а стосунки з головним тренером Арне Слотом виглядали зіпсованими через серію невдалих матчів.

Проте після повернення з Кубка африканських націй у січні ситуація змінилася: єгиптянин виходив у старті в кожному матчі, забивши 2 голи та віддавши 4 асисти. Мо все ще лідер. Для мене, як капітана, важливо, щоб він був поруч, а його присутність приносить користь команді.

"Він завжди дає більше, ніж просто голи", — наголосив ван Дейк.

Попри критику за низьку результативність (лише 7 голів у цьому сезоні проти 34 у минулому, чемпіонському), Салах продовжує творити історію. Його асист у матчі проти Сандерленда дозволив йому зрівнятися з легендарним Стівеном Джеррардом за кількістю результативних передач в АПЛ за клуб (92).

Однак майбутнє форварда на Енфілді залишається туманним. Його контракт чинний до 2027 року, але інтерес із Саудівської Аравії (зокрема від Аль-Іттіхада) нікуди не зник. Ван Дейк, який сам нещодавно продовжив угоду, сподівається, що його друг залишиться.

"Я завжди хочу, щоб Мо залишився, бо я його добрий друг, і ми разом пережили злети і "не дуже злети" стільки років. Побачимо до кінця сезону, наскільки важливим він залишається", — резюмував нідерландець.

Наразі Ліверпуль посідає незвично низьке 6-те місце в АПЛ, тож форма та мотивація Салаха стануть ключовими факторами у боротьбі за порятунок сезону.