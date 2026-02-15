Англія

До Стіві Джи ще далеко.

«Я не проводжу сезон на рівні Стівена Джеррарда. Він був легендою клубу, але я намагаюся писати свою власну історію.

Я намагаюся викладатися в кожній грі на максимум і сподіваюся, що ми зможемо пройти весь шлях до кінця», – сказав Собослаї.

Цього сезону Домінік Собослаї відіграв за Ліверпуль 35 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї висловився щодо порівняння з легендою «червоних» Стівеном Джеррардом.