Англія

Впевнена перемога в Кубку Англії переконала наставника червоних, що команда не втратила свій клас.

Арне Слот переконаний: перемога над Брайтоном довела, що Ліверпуль зберіг ту саму якість гри, яка принесла їм 20-й чемпіонський титул минулого сезону. У матчі 4-го раунду Кубка Англії червоні не залишили шансів Чайкам, відправивши у їхні ворота три м'ячі без відповіді.

Голи Кертіса Джонса, Домініка Собослаї та Мохамеда Салаха забезпечили господарям комфортний прохід далі. За словами Слота, відкритий стиль гритБрайтона дозволив Ліверпулю продемонструвати свої найкращі якості, зокрема високий пресинг, який часто неможливо застосувати проти команд, що паркують автобус.

"Ми зіткнулися з командою, яка хотіла виходити з оборони через пас. І ми показали, що ми все ще такі ж хороші у грі без м'яча, як і минулого сезону", — зазначив нідерландець в інтерв'ю TNT Sports.

Окремої уваги заслужив Мохамед Салах. 33-річний вінгер, чиє майбутнє в клубі було під питанням через конфлікт із тренером та невдалу серію, видав блискучий перформанс. На його рахунку вишуканий асист на Собослаї та реалізований пенальті. Слот відзначив, що Салах адаптувався до нових вимог:

"Мені найбільше подобається не те, що він забиває — цього від нього чекають, — а те, як він допомагає команді в обороні. Це дуже позитивний сигнал", — наголосив Арне.

Після матчу Салах назвав свого партнера Домініка Собослаї одним з найкращих у світі. Слот погодився з цією думкою, навівши угорця як приклад ідеальної трансферної стратегії клубу. Тренер натякнув, що новачки команди — Юго Екітіке та Флоріан Вірц — пройдуть такий самий шлях розвитку і стануть ще сильнішими за рік-два.

Також Слот торкнувся болючої теми — контракту Ібрагіми Конате, який спливає наприкінці цього сезону. Тренер підтвердив, що перемовини тривають, і назвав француза життєво важливим елементом своєї системи, давши зрозуміти керівництву, що захисника необхідно втримати будь-якою ціною.

Наступним викликом для Ліверпуля стане 5-й раунд Кубка Англії, де вони спробують продовжити свою переможну ходу.