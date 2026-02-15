Англія

Це перший випадок в історії АПЛ.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про призначення Вітора Перейри новим головним тренером. 57-річний португалець став уже четвертим керманичем команди протягом цього сезону Прем'єр-ліги, замінивши Шона Дайча, якого звільнили минулого четверга.

Власник клубу Евангелос Марінакіс знову звернувся до перевірених кадрів. Перейра вже працював під керівництвом грецького бізнесмена в Олімпіакосі (сезон 2014/15), де за півроку встиг виграти чемпіонат і Кубок Греції. Тепер перед ним стоїть завдання зберегти прописку в АПЛ. Наразі Форест посідає 17-те місце, маючи лише три очки відриву від зони вильоту.

Для Перейри це швидке повернення до Прем'єр-ліги. Лише в листопаді 2024 року його звільнили з Вулвергемптона після невдалого старту (2 очки у 10 матчах). Проте в активі португальця є успішний кейс: у попередньому сезоні він врятував тих самих вовків від вильоту, вигравши 14 з 38 матчів.

Призначення Перейри стало кульмінацією нестабільності на Сіті Граунд цього сезону:

1. Нуну Ешпіріту Санту: Звільнений у вересні після 3-х турів через погіршення стосунків із власником.

2. Анже Постекоглу: Протримався лише 39 днів. Результат: 0 перемог, 2 нічиї, 6 поразок.

3. Шон Дайч: Приніс тимчасову стабільність (7 перемог у перших 12 іграх), але втратив контроль над роздягальнею. Остання крапля — нічия 0:0 з Вулвз та невдоволення гравців його методами.

У Перейри немає часу на розкачку. Його перший матч відбудеться вже цього четверга в Туреччині — в рамках плей-оф Ліги Європи проти його колишнього клубу Фенербахче. А вже в неділю, 22 лютого, лісники прийматимуть удома грізний Ліверпуль. До тренерського штабу Перейри увійдуть його асистенти Філіпе Хорхе Монтейру Алмейда та Луїс Мігель Морейра Да Сілва.