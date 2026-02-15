Англія

Головний тренер "канонірів" розповів про стан норвезького півзахисника.

Мікель Артета розкрив причину, чому Мартін Одегор пропустив перемогу Арсенала над Віганом у Кубку Англії, а також підтвердив дві нові травми у складі лондонців.

У неділю Арсенал легко обіграв Віган з рахунком 4:0 і вийшов до п’ятого раунду Кубка Англії. Проте Мартін Одегор не потрапив до заявки через травму, отриману під час голу Брентфорда в попередньому матчі, коли норвезький півзахисник боровся за м’яч.

"Мартін не був готовий до сьогоднішнього матчу. Він заробив травму в грі проти Брентфорда, коли ми пропустили гол, і нам треба почекати, щоб оцінити його стан", – пояснив Артета.

Крім Одегора, головний тренер підтвердив проблеми ще у двох гравців: захисника Ріккардо Калафіорі та Бена Вайта:



"Калафіорі та Бен – єдині, хто викликає сумніви. Нам потрібно почекати і побачити, як розвиватимуться події протягом наступних 48 годин", – додав Артета.

Він також оцінив гру команди проти Вігана:



"Гравці були живими, гострими, і ми завдали супернику багато шкоди. Команда показала справжнє бажання, а це найважливіше у таких матчах".

Уже в середу, 18 лютого о 22:00 "каноніри" зіграють проти Вулвергемптона і прагнуть продовжити переможну серію у Прем’єр-лізі.