Ювентус може розглянути продаж захисника у разі пропозиції близько 70 мільйонів євро.

Центральний захисник Ювентуса Бремер потрапив у сферу інтересів одразу двох грандів англійської Прем’єр-ліги.

За інформацією італійських медіа, Ліверпуль і Челсі розглядають можливість підписання бразильця під час літнього трансферного вікна.

Повідомляється, що у чинному контракті футболіста з туринським клубом не передбачено фіксованої суми відступних. Ювентус не має наміру розлучатися з одним із ключових гравців оборони, однак пропозиція в районі 70 мільйонів євро може змусити керівництво переглянути позицію.

Бремер приєднався до Ювентуса влітку 2022 року після переходу з Торіно. У нинішньому сезоні він провів 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.