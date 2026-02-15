Англія

Розгромна перемога "червоних".

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після перемоги над Брайтоном (3:0) в рамках Кубку Англії. Його слова наводить BBC.

«Напевно це голи, особливо другий. То був особливий м'яч. Він додав нам впевненості, і я мушу відзначити чудовий сейв Алісона. Рахунок 3:0 виглядає як впевнена перемога, але гра була рівніше, ніж показує результат.

Сьогодні також була можливість активно пресингувати. У багатьох матчах цього сезону це було неможливо через стиль гри суперників. Сучасна Прем'єр-ліга – це вже не так про розіграш м'яча від оборони, як про стандарти. Стиль гри команд у всій лізі помітно змінився.

Салах? Наступний крок – забити правою ногою. Приємно бачити, що він забиває, в останніх матчах діяв дуже активно. Він багато працює і без м'яча. Саме це він робив у матчах із «Сіті», Сандерлендом і сьогодні.

Я майже сказав би, що Кубок Англії так само складний, як Ліга чемпіонів, тому що в ньому грають практично ті ж команди. Усе вирішують дрібниці, але справедливо зазначити, що за останні кілька місяців команда серйозно додала. Нам було складно підтримувати однакову інтенсивність, але зараз вона на набагато вищому рівні. Гравці адаптувалися і команда виглядає більш фізично готовою. Раніше не завжди здавалося, що ми можемо конкурувати, але тепер видно, на що здатна команда.

Ці гравці молоді. Більшість із них – хоч і не всі. Багато новачків – молоді футболісти. Їм потрібно адаптуватися до нової країни, нової ліги та вищої інтенсивності гри. Домінік Собослаї – ідеальний приклад, якщо подивитися на останні два з половиною роки після переходу з Бундесліги», – сказав Слот.