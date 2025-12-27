Англія

Гол + пас Шеркі принесли Манчестер Сіті перемогу над Ноттінгем Форест

Команда Хосепа Гвардіоли провела слабкий перший тайм, але не збилась із власного шляху поперерві навіть тоді, коли суперники швидко відігрались.

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті, Getty Images