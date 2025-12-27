Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Ноттінгем Форест — Манчестер Сіті 1:2
Голи: Гатчінсон, 54 — Рейндерс, 48, Шеркі, 83

Ноттінгем Форест: Віктор — Савона, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес (Авонії, 85) — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої (Баква, 90+2) — І. Жезус.

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Рейндерс (Савіньйо, 73) — Шеркі (Аке, 89), Фоден — Голанд.

Попередження: Андерсон — Діаш, О'Райлі